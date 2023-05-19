İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,811
  • EURO
    21,434
  • ALTIN
    1249.71
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Adıyaman milletvekilleri mazbatalarını aldı
Güncel

AK Parti Adıyaman milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri düzenlenen program ile mazbatalarını aldı. Adıyaman Adliyesinin salonunda düzenlenen program ile AK Parti'den milletvekili seçilen Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan mazbatalarını Adıyaman İl seçim Kurulu üyesi Hakim Hatice Çetin'den aldı.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:10 - Güncelleme:
AK Parti Adıyaman milletvekilleri mazbatalarını aldı
ABONE OL

Milletvekillerinin mazbatalarını almalarının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, "Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim bu mazbata töreniyle birlikte milletvekillerimizin Adıyaman'a hayırlı hizmetler yapmasını nasip eyler inşallah. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Resul Kurt, deprem sonrası zor şartlarda seçim geçirildiğini, 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanlığı seçiminden de yüzde 80-85 rekor oy ile tamamlayacakları ve rehavete kapılmadan çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Milletvekili İshak Şan, halkın verdiği emaneti devraldıklarını, bu emaneti en iyi şekilde taşıyarak halka hizmet etmek istediklerini ifade etti.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, inşallah 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun da yüksek bir oy ile Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, seçmenin görevini yerine getirdiğini ve omuzlarında ki yükün büyük olduğunu belirterek, şimdi hizmet etme sırasının kendilerinde olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birinden değerli 4 milletvekilinin seçildiğini, Adıyaman'a en güzel şekilde hizmet edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Aydın, yeni göreve seçilen milletvekillerine başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olduğu için çok gururlu olduğunu, Adıyamanlı vatandaşlara AK Parti'ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, seçim süreci boyunca vatandaşın hep yanlarında olduklarını, ne kadar hizmet edilse az olduğunu aktardı.

AK Parti Milletvekili adayı Ziya Polat ise, seçilen milletvekillerine başarılar diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.