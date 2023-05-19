AK Parti Adıyaman milletvekilleri mazbatalarını aldı

Milletvekillerinin mazbatalarını almalarının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, "Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim bu mazbata töreniyle birlikte milletvekillerimizin Adıyaman'a hayırlı hizmetler yapmasını nasip eyler inşallah. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Resul Kurt, deprem sonrası zor şartlarda seçim geçirildiğini, 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanlığı seçiminden de yüzde 80-85 rekor oy ile tamamlayacakları ve rehavete kapılmadan çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Milletvekili İshak Şan, halkın verdiği emaneti devraldıklarını, bu emaneti en iyi şekilde taşıyarak halka hizmet etmek istediklerini ifade etti.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, inşallah 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun da yüksek bir oy ile Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, seçmenin görevini yerine getirdiğini ve omuzlarında ki yükün büyük olduğunu belirterek, şimdi hizmet etme sırasının kendilerinde olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birinden değerli 4 milletvekilinin seçildiğini, Adıyaman'a en güzel şekilde hizmet edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Aydın, yeni göreve seçilen milletvekillerine başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olduğu için çok gururlu olduğunu, Adıyamanlı vatandaşlara AK Parti'ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, seçim süreci boyunca vatandaşın hep yanlarında olduklarını, ne kadar hizmet edilse az olduğunu aktardı.

AK Parti Milletvekili adayı Ziya Polat ise, seçilen milletvekillerine başarılar diledi.