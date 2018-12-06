AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan oldu

1971’de Ağrı’da doğan Savcı Sayan, İktisadı Ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Eğitim Fakültesi’nde pedagojik eğitim aldı. Bir dönem öğretmenlik de yapan Sayan, birçok üniversite ve STK’da konferanslar vererek, çeşitli TV’lerde yorumcu olarak yer aldı. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde de yayınlanan Savcı Sayan, tarım ve inşaat sektörleriyle iştigal etmektedir. Savcı Sayan evli ve bir çocuk babasıdır.