AK Parti, aileye yönelik tehditleri ''İnsan Hakları ve Aile Zirvesi''nde masaya yatıracak

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 17 Şubat'ta "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek.

Zirvede, "Çocuk, Demografi ve Nüfus", "Aile Nedir? Biyolojik ve Toplumsal Gerçeklik", "Kültür ve Aile Normlarının Geleceği" ile "Aile, Hukuk ve Devlet: Tanıma, Koruma ve Sınırlar" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Zirve'de, bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, eski bakanlar, konunun uzmanları, akademisyenler, medya temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileriyle aile ve insan hakları meselesini 4 ayrı oturumda ele alacaklarını bildirdi.

"KÜRESEL ÇETELER, UZUN SÜREDİR AİLEYİ HEDEFİNE KOYMUŞ DURUMDA"

Son yıllarda toplumun yapı taşı olan aileye yönelik haince ve amansız bir saldırı olduğunu belirten Yalçın, "Aileyi yok etmek, bireyi daha da yalnızlaştırmak, daha da güçsüz hale getirmek, nüfus artışını engellemek gibi çeşitli amaçlarla küresel çeteler, küresel organizasyonlar uzun süredir aileyi hedefine koymuş durumda." diye konuştu.

Yalçın, son dönemde toplumun "ailenin, gereksiz bir şey olduğunu" dile getiren yayınlara maruz kaldığını ifade ederek, sosyal medya mecralarında LGBT'nin özendirildiği, moda haline getirilmek istendiği değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bunların bir yönüyle "nüfus planlaması" adı altında, bir yönüyle de toplumdaki cinsiyet ilişkilerini altüst ederek toplumları kaotik bir yapıya sürüklemek için yapıldığı yönünde görüş bildiren Yalçın, "Aileye yönelik bu saldırılar aslında insanın ta kendisine yönelik saldırılardır. Çünkü, bizi insan olarak var eden, yaşatan şey ailemizdir. Ailemizle kurduğumuz ilişkidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye'de aileye çok önem verildiğine işaret ederek, "Bu toplumu, bu toplum yapan değerlerin başında aile gelir, ailemize verdiğimiz kıymet gelir. Ama görüyoruz ki çeşitli siyasal, ekonomik nedenlerle, küresel siyasetin geldiği çeşitli düzlemler hasebiyle aileyi küçümsemek, önemsizleştirmek, ailenin içini boşaltmak ve bir LGBT propagandası yapmak gibi bir eğilim var." dedi.

"KÜRESEL VESAYET MEKANİZMALARI, İNSANLARA ÇEŞİTLİ SINIRLAR İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti iktidarları boyunca insanı yaşatmak, insanın yaşam kalitesini, özgürlüklerini, haklarını, güvenliğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Bu anlamda Cumhuriyet tarihinde katedilmemiş mesafeleri katettik. Hayal bile edilemeyen, kimsenin yanına bile yaklaşamadığı, kimsenin adını bile anamadığı alanları açtık. Her birinde bu ülkenin önüne geniş özgürlük zeminleri inşa ettik." diye konuştu.

Yalçın, meselenin burada bitmediğini, küresel boyutunun da olduğunu vurgulayarak, "Nasıl Türkiye'de bir zamanlar vesayet mekanizmaları bu milletin kendi ülkesinde özgürce yaşamasını engelliyorduysa küresel vesayet mekanizmaları da bu dünyadaki bütün insanlara çeşitli roller, çeşitli pozisyonlar, çeşitli sınırlar inşa etmeye çalışıyor." yorumunu yaptı.

Dünya nüfusunu azaltmaya çalışan derneklere, sürekli LGBT, eşcinsellik propagandası yapan televizyon kanallarına, sosyal medya mecralarına işaret eden Yalçın, bunların hepsinin aslında aileyi zayıflatmak için yapıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Biz bununla da mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Biz AK Parti olarak Türkiye'de vesayet mekanizmalarıyla, bu milletin hayatına müdahil olan mekanizmalarla mücadele ettik. Orada bir noktaya geldik. Bugün bu küresel mekanizmalarla da mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUMUZA ÇEKİLEN OPERASYONLARI BİR SİYASİ PARTİ OLARAK REDDETTİĞİMİZİ DİLE GETİRİYORUZ"

Toplumun bu konuyu siyasi bir perspektiften görmesini sağlayabilmek zorunda olduklarını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Yani toplumumuza çekilen operasyonları bir siyasi parti olarak reddettiğimizi toplumumuzun bu konuyla ilgili siyasi tutumunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Size çok zararsızmış gibi gözüken o sosyal medya mecraları çocuğunuzu elinizden almaya başlıyor. Bugün Türkiye'nin herhangi bir şehrine gidin, herhangi bir meslek sahibi insanla konuşun, duyacağınız çok önemli cümlelerden bir tanesi şudur: 'Çocuğum kapısını kapatıyor, odasından çıkmıyor.' Çocuklarımızı elimizden alıyorlar. Böyle bir dünya inşa etmeye çalışıyorlar. Aileleri bölmeye, parçalamaya yönelik bir siyaset, bir ekonomi politik izleniyor. Biz AK Parti olarak buradaki siyasi tutumumuzu Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde uzun süredir belirledik. Aileye sahip çıkmak bizim temel hedeflerimizden bir tanesi."

Yalçın, aile meselesinin, küresel siyasetin çok temel meselelerinden biri olacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak belirlediğini hatırlattı. Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mızın uzun yıllar boyunca 'en az üç çocuk' söylemini vaktinde alay konusu yapmaya çalışan gafillerin bugün Türkiye'nin nüfusu çerçevesinde o 'en az üç çocuk' ifadesinin ne anlama geldiğini anlamalarını umuyoruz." diye konuştu.

"AİLEYİ BAŞKA ŞEKİLDE TANIMLAMAYA YÖNELİK SİNSİ PLANLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Türkiye'de de dünyada da aile meselesinin, siyasetin en temel meselelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanan Yalçın, "Bununla ilgili pozisyonumuzu da inşa ediyoruz. Bu tür zirvelerde hem bu pozisyonu inşa edip hem de bu pozisyonu toplumla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yalçın, ailenin bir kadın ve erkekten meydana geldiğinin altını çizerek, "Aileyi başka şekilde tanımlamaya yönelik sinsi planlar, sinsi örgütlenmeler, bunların her biriyle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunları tıbbi, hukuki, ekonomik boyutuyla ele alıp insanların kafasını karıştırmaya çalışanların olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz, AK Parti olarak kendi pozisyonumuzu, kendi siyasetimizi, konuya bakışımızı ele alacağız. Tıbbi boyutuyla da hukuki boyutuyla da diğer boyutlarıyla da topluma AK Parti'nin aileyi sahiplendiğini, aile konusunu bundan sonra temel siyaset meselesi haline getirdiğini ve temel parametrelerin neler olduğunu da bu toplantıda anlatma şansına sahip olacağız."

Zirvede temel parametrelerin konuşulacağını belirten Yalçın, toplantının sonunda hazırlanan Zirve'ye ilişkin değerlendirme raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine sunacaklarını bildirdi.

Yalçın, dünya tarihinin son derece ilginç ve tehlikeli bir döneme girdiğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla aslında çok uzun süre devam edecek bir mücadele dönemine girdiğimizi şahsen düşünüyorum. O çerçevede bu çalışmalarımız devam edecek. 17 Şubat'ta da aileyi korumanın insan haklarını korumak için nasıl bir rol oynadığını toplumumuzla paylaşma imkanımız olacak." dedi.