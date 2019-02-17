İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: Su parasından proje olmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, CHP adayı Mansur Yavaş'ın açıklamaları, 'Su parasından proje olmaz, bu tarifedir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmadığı gerekçesiyle eleştirerek, "Ankara'ya aday oluyor, bir tane bile proje yok dedim. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' demiş. En büyük proje bu. Su parasından proje olmaz, bu tarifedir." dedi.
 
Özhaseki, Kızılcahamam - Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) üyeleri ile Altındağ Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 20 yılı aşkın belediye başkanlığı tecrübesine sahip olduğunu belirtti.
 
Belediye başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelip işin sırrını anlattığını ifade eden Özhaseki, "Onları topladığımda diyorum ki, 'Bana bu işin sırrını soruyorsunuz, söyleyeyim. Özel arabanız var mı?' diye soruyorum onlar da 'Evet' deyince, 'Arka koltuğa oturdunuz ve şoföre sürmesini söylediniz. Benzin hesabı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Orada ince bir hesap yapıyor musunuz? Bindiğiniz araç devletin malı, devletin malını kullanıyorsunuz. İsraf ediyor musunuz, etmiyor musunuz?' Bunları nasihat ediyorum. Eğer siz bu hesabı yapmazsanız bırakın başkan olmayı adam bile olamazsınız. Bu devletin, milletin malı, her şey şeffaf olmalı." diye konuştu.
 
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, seçimi kazanması halinde "Su faturalarına indirim yapacağı" taahhüdünü de eleştiren Özhaseki, "Ankara'ya aday oluyor, bir tane bile proje yok dedim. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' demiş. En büyük proje bu. Su parasından proje olmaz, bu tarifedir. Ekmek parası, otobüs parası gibi tarifedir. Maliyete bakılır, bir rakam belirlenir, Meclis'te karar alınır, 5 dakikalık iş. Bundan proje olur mu?" ifadesini kullandı.
 
Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da katıldı.

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Balıkesir'de konuşuyor

Başkan Erdoğan Balıkesir'de konuşuyor

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA