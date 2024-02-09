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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a zor soru: 300 milyar TL bütçe nereye gitti?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesinin 300 milyar TL olduğunu kaydederek, 'Bunu nereye harcadı, nereye gitti, biz milletin kuruşunu harcamadık ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti' dedi.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 12:28 - Güncelleme:
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a zor soru: 300 milyar TL bütçe nereye gitti?
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yenimahalle ilçesinde düzenlenen programda Balalı iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Altınok, üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür ederek, "Gençlerimizi desteklemeliyiz. Bir insanın kurtuluşu bir alemin kurtuluşu. Zor şartlarda okuyan gençlerimize, istikbalimize katkı sunacak olan gençlerimize katkılarından dolayı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'OYLARIMIZLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, "Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Dolayısıyla 31 Mart, kadim şehrimiz Ankara'nın makus talihinin değiştiği bir tarihtir. Oylarımızla değiştireceğiz. Ankara çok şey kazanacak. Eserler ve hizmetlerle Ankara'mızı donatacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?'

Altınok, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fuar merkezinin henüz yapımının tamamlanmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sosyal medyaya harcadığı parayla Akyurt'taki fuar merkezi biterdi. Bunların kaynağı nereden geliyor? Keşke o resimlerin yerine Ankara'ya yaptığın hizmetleri assaydın. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Hangi partiye mensup olursak olalım bu seçim bir şanstır. Bugün Bala'ya gittik sorduk. Her yerde soruyorum. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti? Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti."

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