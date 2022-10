AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan partisinin ilçe belediye başkanlarına çağrı

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan su indirim kararı sonrası ihtiyaç sahibi ailelere verilen et yardımlarını keseceğini açıklaması üzerine, AK Partili ilçe belediye başkanlarına sosyal medya hesabı üzerinden "sosyal yardımları siz yapın" çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifiyle Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapıldığını hatırlatan Özcan, "Bu indirim kararıyla Sayın Mansur Yavaş ve yönetiminin daha önce yaptığı yüzde 400'e yakın zam yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik." ifadesini kullandı.

Özcan, şunları kaydetti:

"Her konuşmasında suyun Allah'ın bir nimeti olduğunu söyleyerek Ankaralıya suyu en ucuza kullandıracağını söyleyen Mansur Yavaş, alınan yüzde 50 indirim kararını veto ederek yeniden Meclise gönderdi. Bu ayki Meclis toplantımızda AK Parti ve MHP grubuyla indirim kararı yeniden kabul edildi. Bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi akla ziyana gelmeyecek bir mesajla ASKİ'nin iflas edeceği, bundan sonra et yardımlarının yapılamayacağı duyurusunu yaptı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. AK Partili belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi sosyal yardımlar konusunda hiçbir mazeret üretmeden vatandaşımızın yanında oldu, olmaya devam edecek. Ankara'daki 19 AK Partili ilçe belediyelerimize buradan sesleniyorum, Büyükşehir Belediyesinin et desteğinde bulunduğu tüm ailelere hiçbir hane ayrımı gözetmeksizin bundan sonra et desteğini sizler verin. Halihazırda yapmış olduğumuz çiftçilerimize tohum desteği, mazot desteği, engelli kardeşlerimize yapılan sosyal yardımlar ve burada sayamayacağım birçok yardım yapmaya devam edeceğiz. Aradan geçen 3,5 senede her sözüne, her projesine bir mazeret üreten Sayın Yavaş, yeni bir algı oluşturmak istedi ancak bu defa algısı tutmadı. Tabiri caizse duvara tosladı."

- BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ÇAĞRIYA DESTEK

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine ilçe belediye başkanları da sosyal medyadan destek açıklamasında bulundu.

Çağrıyı yanıtlayan 19 belediye başkanı, "Büyükşehir Belediyesinden et desteği alan vatandaşlarımızın listesini talep edip bu hemşehrilerimize et desteğini biz sağlayacağız." ifadelerini kullandı.