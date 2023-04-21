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AK Parti Ankara İl Başkanlığı ''Geleneksel Teşkilat Toplantısı''nda buluştu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, başkent genelindeki teşkilat üyelerini 'Geleneksel Teşkilat Toplantısı'nda bir araya getirdi.

AA21 Nisan 2023 Cuma 10:23 - Güncelleme:
AK Parti Ankara İl Başkanlığı ''Geleneksel Teşkilat Toplantısı''nda buluştu
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Altındağ Kültür Sarayı'ndaki programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ve Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile milletvekili adayları katıldı.

Genel Sekreter Şahin, yaptığı konuşmada, parti mensuplarıyla omuz omuza Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye için, insanlık için, bütün mazlum ve mağdur milletler için yapacak daha çok işimiz var. İnanıyorum ki hep beraber bu büyük başarıya imza atacağız. Bir tarafta kendi otomobilini, savaş gemisini, helikopterini, tankını yapan Cumhur İttifakı, diğer tarafta da ülkeye kriz, kaos, yönetilemez bir yönetim anlayışı vadeden, Türkiye'yi 1990'ların o karanlık günlerine döndürmeyi vadeden, teröristlere özgürlük vadeden bir blok var. Bunlara karşı mücadelemizi en güçlü şekilde vermemiz gerekiyor. Güçlü bir teşkilat ve güçlü milletvekili adaylarımız var. Geride kalan günlerin her bir anını en iyi şekilde değerlendirmemiz, Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin mesajını bütün hanelere bütün iş yerlerine vatandaşlarımıza ulaştırmamız gerekiyor."

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