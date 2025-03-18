AK Parti Ankara teşkilatı sokak iftarında buluştu

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi atmosferini ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel teşkilat iftarı bu yıl açık havada gerçekleştirildi.

İl binası önünde kurulan sofralarda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen iftar, milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşları bir araya getirdi.

Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'ya olan sevdamızla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha perçinledik. Rabbimiz, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, kardeşliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel ölçekte etkin bir ülke haline geldiğini belirten Özcan, "2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda, daha adil, kalkınmış ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda teşkilatımız ilk günkü aşkla mücadelesine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılanlara teşekkür eden Özcan, "Rabb'im bizleri Kadir Gecesi'ne ve bayrama ulaştırsın. İnşallah bir gün özgür Mescid-i Aksa'da, özgür Kudüs'te, özgür Gazze'de de çifte bayramlar yaparız." temennisinde bulundu.