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AK Parti Antalya İl Başkanı: 6,5 yıl tesisin müdürlüğünü yapmış, belediye başkanı olması kimseyi ayrıcalıklı yapmaz

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ilişkin, '2017'de hizmete girip, 7 yıldır çalışan bu tesisin 6,5 yıldır genel müdürlüğünü olaydan yaklaşık 2 ay öncesine kadar 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Mesut Kocagöz yapmaktadır. Hangi parti olursa olsun; belediye başkanı olması kimseyi yargı önünde ayrıcalıklı yapmaz' dedi.

DHA16 Nisan 2024 Salı 16:58 - Güncelleme:
AK Parti Antalya İl Başkanı: 6,5 yıl tesisin müdürlüğünü yapmış, belediye başkanı olması kimseyi ayrıcalıklı yapmaz
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, açıklamalarda bulundu. İl binasında yapılan basın toplantısında konuşan Çetin, kazanın ihmaller nedeniyle yaşandığını söyledi. Kurtarma operasyonuna destek veren herkese teşekkür eden Çetin, "Bu kaza sıradan, basit bir kaza değil; dünya gündemine düşmüş, 1 vefat, 7 yaralı, 174 vatandaşın 23 saat kurtarma çalışmasıyla, operasyonuyla tamamlanan çok ağır ihmallerin olduğu, derinlemesine araştırılması, siyasi tarafı olmaksızın soruşturulması gereken, siyasi alana çekilmemesi gereken büyük bir kazadır. 2017'de hizmete girip, 7 yıldır çalışan bu tesisin 6,5 yıldır genel müdürlüğünü olaydan yaklaşık 2 ay öncesine kadar 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Mesut Kocagöz yapmaktadır" dedi.

'BU BİR SİYASİ OLAY DEĞİL, TEKNİK'

CHP'nin soruşturmayı siyasi alana çektiğini iddia eden Çetin, "Bu olaydan sonra muhalefetin algı yürütme, olayı farklı yöne çekme çalışmasını da göz ardı edemeyiz. Bu bir siyasi olay değil, teknik bir soruşturma sonrası adli bir olaydır. CHP, ısrarla bu soruşturmayı genel başkandan, genel başkan yardımcılarına, parti yöneticilerine kadar siyasi alana çekmeye, adli makamların üzerinde baskı oluşturmaya, siyasi bir malzeme gibi görerek kullanmaya çalışmaktadır. Burada bir kaza, soruşturma ve gözüken ihmal, hatalar ve hatalılar vardır" diye konuştu.

'MAHKUMİYET KARARI VERİLENE KADAR HERKES MASUMDUR'

Tutuklama kararlarının yargı kararı olduğunu söyleyen Çetin, "İddialara göre; 3 ay sürmesi gereken bakımların 15 günde yapıldığı, 159 parçalık değişiklik talebi firma tarafından bildirilmişken 19 parçanın değişmesi yeterli görüldü. ANET Genel Müdür Yardımcısı ve diğerleri tutuklanınca ses çıkarmayan CHP, hakimin kararına karşı mağduriyet algısı yaratmaktadır. Hangi parti olursa olsun; belediye başkanı olması kimseyi yargı önünde ayrıcalıklı yapmaz. Tutuklananlara da 'oh olsun' diyemeyiz. Mahkumiyet kararı verilene kadar herkes masumdur. Temennimiz, adaletin sağlanması olmalıdır. Teleferiğin bakımını yapamayanlar, bunlar. Kurtarma ve eylem planı yapamayanlar, bunlar. Kararı veren yargı ama suçlamaya çalıştıkları AK Parti'dir" dedi.

'BÖCEK, SORUMLULUK SAHİBİ OLARAK HAREKET EDİYOR'

Mesut Kocagöz'ün tutuklanması sonrasında yaşananları eleştiren Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün yöneten yönetici, farklı siyasi partilerden, bizden de olabilirdi. Burada ortaya çıkıp, bir şey söylemek yerine soruşturmanın gereğini yapan hakimlerimizin kararını beklemek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu noktada kendi sorumluluğu olan, biraz daha sorumluluk sahibi olarak hareket ettiğini görüyoruz. Ama partisinin takındığı tavır, il başkanlıklarının önünde açıklamalar yapıp, cezaevlerinde eylemler yapmaya kalkmak; siyasete yakışmayan hareketlerdir."

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