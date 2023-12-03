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AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 18:11 - Güncelleme:
AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Cenazesi sabah saatlerinde Samsun'dan alınarak Artvin'e getirilen İsmailoğlu (25) için ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı önünde helallik alındı.

Ardından Artvin Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, İsmaloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, İslamoğlu'nun babası Osman İslamoğlu ve yakınlarına taziyelerini iletti.

İslamoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çayağzı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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