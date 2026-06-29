AK Parti Aydın'da gücüne güç kattı: 1010 yeni isim partiye katıldı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından "Muhtarlar ve azalar üye katılım töreni" düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile Aydın'a hep beraber geleceği hazırlıyoruz. Yaşadığımız mahallenin, kentin refahı ve kalkınması için her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde olduk, bundan sonra da iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizler bana çok destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep beraber tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız. İki katı çalışacağız. Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti, hizmette sınır yok bundan sonra. Bugün burada 391 muhtarımız ve 619 azamızla birlikte toplam 1010 muhtar ve azamız partimize katıldı. Ama hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadık. Hizmette hep adil olduk, bundan sonra da adil olacağız" diye konuştu.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.