AK Parti belediye başkan adayları 2019 MYK toplantısı son dakika Ak Parti yerel seçim takvimi

Ak Parti yerel seçim takvimi ile ilgili MKYK toplantısı sonrası bir son dakika açıklaması geldi. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi açıklandı mı? Yerel seçimler ne zaman? AK Parti belediye başkanlığı başvurular ne zaman yapılacak? Belediye başkanı olmanın şartları nelerdir? Ak Parti belediye başkanı aday adaylığı başvuruları ne zaman başlıyor? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi henüz açıklanmadı. Heyecanla beklenen Ak Parti yerel seçim takvimi belli oldu. AK Parti'de yerel seçimler aday adaylığı süreci belli oldu. AK Parti MKYK Toplantısı’nda yerel seçim sürecinde aday belirleme ile ilgili alınan kararları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi. Bu seçimlerde partilerin il ve ilçe adaylarının kimler olacağı ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Ak Parti yerel seçim takvimi ve belediye başkanlığı başvuru süreci ile ilgili merak edilenler...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.



Siyasi partiler şu ana kadar "ittifak" konusunda bir adım atmazken, tüm partilerin her seçim bölgesinde kendi adayını destekleyeceği bir yarışın içene girmesi öngörülüyor.



Birçok kentte aday adayları şimdiden çalışmalarını başlattı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş gibi reklam çalışmaları duvarları renklendiriyor.

AK Parti’den yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



Partimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan MKYK Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:



1- Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır.



2- Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında “Merkez Yoklaması” usulü uygulanacaktır.



3- Adaylık başvuruları;



a- Belediye Başkanlıkları için 05.11.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında



b- Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 05.11.2018 ile 03.12.2018 tarihleri arasında alınacaktır.



4- Adaylık başvuruları;



a- Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına



b- İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına

c- İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır.



5- Aday adaylarından aşağıda belirtilen miktarlarda aidat alınacaktır:



a- Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)



b- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin)’in üzerinde olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)



c- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin) ve daha az olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası)



d- Nüfusu 200.000 (İki Yüz Bin)’den fazla olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000TL (Üç Bin Türk Lirası)



e- Nüfusu 50.000 (Elli Bin)’den 200.000 (İki Yüz Bin)’e kadar olan ilçelerde ilçe Belediye Başkanı aday adaylarından 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)



f- Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)



g- Belde Belediye Başkanı aday adaylarından 1.000 TL (Bin Türk Lirası)



h- Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 1.000 TL (Bin TürkLirası)



i- İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)



6- Yukarıdaki maddede belirlenen aidatlar, kadın ve genç aday adaylarından ½, engelli aday adaylarından ¼ oranında alınacaktır.



7- 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu’na devredilmiştir.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Cumhur ittifakı devam ediyor. Karşılıklı olarak bu konuda gösterdiğimiz önem açıktır. Gelinen noktada yerel seçimlerle ilgili formül bulunamamıştır. Daha önce de söyledik, herhangi bir siyasi meselede ortak tutum yürütememek Cumhur İttifakı'nın sona geldiği anlamına gelmiyor. Yerel seçimlerle ilgili olarak her parti ayrı girmeye karar vermiştir.

GEÇMİŞ YILLARDA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURU ŞARTLARI

2018'de yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylık şartları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak geçmiş yıllarda Belediye başkanı, beldelerde, ilçelerde ve illerde yer alan belediyelerin en yüksek kademedeki yöneticisi ve belediyenin tüzel kişiliğinin bir temsilcisidir. Belediye başkanı olabilmek için yasalarda belirlenen şartlara uyan herkes belediye başkanlığı için adaylıklarını seçime 30 gün kala yüksek seçim kuruluna iletmek zorundadırlar. Fakat bir siyasi partiden aday gösterilecek olan kişi, partinin seçimden en geç 2 ay önce yapacağı önseçimden 10 gün sonra bildirilmelidir. Belediye başkanlığına adaylıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı seçim sonuçlarına göre belediye başkanları belirlenir.



30 Mart 2014'teki verilere göre, Türkiye'de 30'u büyükşehir olmak üzere toplamda 2950 adet belediye seçimi gerçekleştirilmektedir.



Belediye Başkanı Adayı olabilmek için kişilerde aranan şartlar



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

25 yaşını doldurmuş olmak,

En az altı ay süreyle aday olunan bölgede ikamet ediyor olmak,

Belediye Başkanlığı Adaylığına engel teşkil edebilecek herhanhi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak.

1580 sayılı Belediye Kanununun 63,61,76 ve 91inci maddeleri gereği görevden alınan belediye başkanları tekrar aynı göreve seçilemezler.



Tüm bu şartlara ek olarak, siyasi partilerden aday olacak belediye başkanı adayları partinin istediği diğer yükümlülüklere de sahip olmalıdır.



Seçim Sistemi ve Usulü



Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım, ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Yüksek Seçim Kurulu seçime en az 20 gün kala tüm adaylıkları açıklamakla yükümlüdür.

Belediye başkanları için her belde bir seçim çevresi oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanları için o şehir hudutları içerisinde yer alan tüm bölge seçim çevresini oluşturmaktadır.



Mahalli seçimler beş yılda bir yapılmaktadır.

Aksi belirlenmediği sürece mart ayının otuzuncu günü seçim başlangıç tarihidir.

Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü ise oy verme günüdür.

Mahalli idareler seçimlerinin, savaş hali nedeniyle veya milletvekili genel seçimleriyle birleştirme amacı ile bir yıla kadar ertelenmesi ya da öne alınması kanunla düzenlenir.



Tüm bu şartların yanısıra Türkiye'de herhangi bir partiden belediye başkan adayı olmayı düşünen adayların seçim çalışmaları için harcayacak yüklü miktarda bütçesinin veya bu harcamaları yapacak yüksek gelirli bir ekibinin olması gerekmektedir.