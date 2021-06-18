AA 18 Haziran 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 00:00

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı.

Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan saldırı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteyli yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçışı görülüyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz."