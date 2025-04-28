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AK Parti Çalışma Kampı başladı! Kızılcahamam'da 3 gün sürecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başladığını bildirdi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
AK Parti Çalışma Kampı başladı! Kızılcahamam'da 3 gün sürecek
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Büyükgümüş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nı Kızılcahamam'da düzenlediklerini belirtti.

AK PARTİ ÇALIŞMA KAMPI 3 GÜN SÜRECEK

Çalışma kampının 3 gün süreceğini aktaran Büyükgümüş, "Bu 3 gün boyunca yalnızca bilgi paylaşmayacak, aynı zamanda gönüllerimizi, hedeflerimizi ve mücadele azmimizi de tazeleyeceğiz. Teşkilat yapımızdan dijital alandaki varlığımıza ve siyasal iletişime kadar her alanda yol haritamızı birlikte çizeceğiz. Kampımız hayırlı, çalışmalarımız bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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