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Güncel

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.

28 Şubat 2020 Cuma22:27 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:27

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

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