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  • AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi! Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı
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AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi! Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul etti.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi! Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya ve Malatyalıların yanında olduğunu belirtti.

Depremin yaralarının sarılması ve kentin bir an önce yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren Kurum'un, Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Er, Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydetti.

Sami Er, "Bu vesileyle Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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