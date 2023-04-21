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Güncel

AK Parti ilçe binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

AA21 Nisan 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
AK Parti ilçe binasına saldırıyla ilgili yeni gelişme
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Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir." ifadesi kullanılmıştı.

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