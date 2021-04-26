AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:30

Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 602'nci gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Anne ve babalarla görüşen Aydın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylem yapan ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Aydın, "Çadırdaki ailelerin çocukları HDP'nin politikaları nedeniyle dağa götürülüp, ellerine silah verildi. İnanıyoruz ki, devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği gayret, yaptığı çalışmalar ve annelerin dik duruşuyla nasıl ki 24 aile çocuklarına kavuştuysa kalan aileler de evlatlarına kavuşacaktır." dedi.

Annelerin yüreğinin yandığını dile getiren Aydın, "Bir annenin yürek acısını haksız ithamlara uğratan insanlarla karşılaştık. Bu şehrin, bu ülkenin bu kadınlara sahip çıkması gerekiyor. Bu kadınların gösterdiği cesaret ve kararlılık, onların sadece kendi evlatları için değil bu şehirde yaşayan herkesin evladının huzuru, güvenliği, geleceği için bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına başlanmasına değinen Aydın, bu vesileyle 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşlarını da rahmetle andıklarını belirtti.