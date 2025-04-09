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AK Parti Elazığ Kadın Kolları'ndan örnek davranış; yardımları ile öne çıktılar

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye genelinde Ramazan ayında en fazla kişiye ulaşan ikinci il oldu. Ramazan ayı boyunca binlerce haneye çat kapı ziyaret, mukabele, iftar, teravih, sahur, çay fasılları, salon toplantıları icra eden Kadın Kolları, büyük bir örnek teşkil etti.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:54 - Güncelleme:
AK Parti Elazığ Kadın Kolları'ndan örnek davranış; yardımları ile öne çıktılar
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AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı Ramazan ayında yapılan çalışmalar Türkiye genelinde büyük bir örnek teşkil etti.

Ramazan ayı boyunca binlerce haneye çat kapı ziyaret, mukabele, iftar, teravih, sahur, çay fasılları, salon toplantıları icra eden AK Parti Elazığ Kadın Kolları, bu alanda Türkiye ikinci oldu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve ekibi genel merkezin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde en başarılı 2. il olarak örnek teşkil etti.

Tüver, 'Kıymetli hemşehrilerimiz ve AK Kadın Elazığ teşkilatımız başta olmak üzere, desteklerini bizlerden hiç bir zaman eksik etmeyen Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve ilimiz milletvekillerime şükranlarımı sunuyorum.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ve ilhamla, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla canla, başka ilk günkü heyecanla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

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