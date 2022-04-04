AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: Biz gençlerle birlikte her girdiğimiz seçimden zaferle çıkıyoruz

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu.



Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan İnan, "Sizin muhalefetiniz kim?" sorusuna şöyle cevap verdi:



Bizim muhalefetimiz gençlerin enerjisi ile onlara eşlik ederek dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olmaktır. Milleti ve gençlerimizi rahatsız eden ne varsa muhalefet etmek. AK Parti girmiş olduğu tüm seçimlerde hükümetini kuruyorsa arkasındaki temel başarı milleti rahatsız eden ne varsa muhalefet etme kararlılığındandır. Bu gençlik aşamasında da aynı. AK Parti'nin 2002 yılında 10 milyon ile başlayan bir hikayesi vardı bugün 28 milyona ulaştı. Girmiş olduğu tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 10 milyona 28 milyona ulaştıysa bunlar hiç şüphesiz alttan gelen yeni nesilin oyları ve desteğiyle seçim başarılarına erişti.



Gençlerin ve kadınların oyları olmasa bu rakamlara ulaşmak mümkün değil. Yüzde 25'i temsil eden grup (CHP) diyor ki 'Gençleri temsil eden benim' ama o grup yüzde 25'i geçmiyor. Diğer taraftan biz gençlerle birlikte her girdiğimiz seçimden zaferle çıkıyoruz. Burada biraz geçmiş seçim tecrübelerini inceleyen biri gençlerin partisinin AK Parti olduğunu, liderlerinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu özümser. 2023 seçiminde gençlerden en fazla oyu AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alacak ve inşallah yeniden başkan olacak.

Sosyal medyada dayatılan her türlü profile ben karşıyım. Gençlik profiline, sanatçı profiline, iş adamı profiline karşıyım. Çünkü hakiki bir zeminde ilerlediğini düşünmüyorum.

Sosyal medyada dayatılan her türlü profile ben karşıyım. Gençlik profiline, sanatçı profiline, iş adamı profiline karşıyım. Çünkü hakiki bir zeminde ilerlediğini düşünmüyorum. Örnek verecek olursak bugün bir gençlik profili dayatıyorlar Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektöre sırtını dönmüş ama aynı zamanda bu memleketin tüm değerlerine sırtını dönmüş bir gençlik profili dayatıyorlar. Bunuda Türkiye'nin ortalamasıymış gibi dayatıyorlar. Biz bunu nasıl reddediyorsak sanatçılar üzerinde de bulunan muhalif olma tabusunun işlenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.

Sosyal medyada resmi olmayan, fake hesaplarla haysiyet cellatlığına soyunan, linç kültürüne hizmet eden çok ciddi bir platform var.

Yıllardır sosyal medyayı tüm platformlarda aktif bir şekilde kullanıyorum. Sosyal emdyada tarif ettiğiniz ölçüde bataklıklarından çok uzağız. Sosyal medyada resmi olmayan, fake hesaplarla haysiyet cellatlığına soyunan, linç kültürüne hizmet eden çok ciddi bir platform var.

Son zamanlardaki istismarlardan sonra büyük ölçüde rasyonelliğini kaybeden bir sosyal medya var.

"BEREN SAAT'İN PROVOKASYONU"

Orada bir konuşma değil, okuma yapıyorsunuz. Ve konular tamamen birbirinden bağımsız. Ben, çeşitli platformlar aracılığıyla; toplumla, gençlerle alay edilmesini doğru bulmuyorum.

Toplumla gençlerle alay etmeyi ben doğru bulmuyorum. Orada bir konuşma değil, okuma yapıyorsunuz. Ve konular tamamen birbirinden bağımsız. Hangi şartlara rağmen kendini iklim elçisi seçtiği belli olmayan bir yapıdan topluma negatif mesaj vermeyi temsil ediyorsunuz. Ben, çeşitli platformlar aracılığıyla; toplumla, gençlerle alay edilmesini doğru bulmuyorum.

"6'LI MASA NE İFADE EDİYOR"

Türkiye'nin geleceği ile ilgili hiçbir iddiası olmayan bir masa. 2023'te yüce milletimiz o masadaki aktörlere tur attıracaktır. Masanın altında HDP var.

Türkiye'nin geleceği ile ilgili hiçbir iddiası olmayan bir masa. 2023'te yüce milletimiz o masadaki aktörlere tur attıracaktır. Bir masa kurulacaksa bunun nasıl kurulacağını Cumhurbaşkanımız bu hafta herkese gösterdi.

6'lı masanın kuruluş süreci de daha uzundur. CHP'yi Atatürkçülerden, İYİ Parti'yi Milliyetçilerden, Saadet Partisi'ni Muhafazakârlardan arındırarak HDP bu masada kendi aklıyla kurmuş oldu. Masanın altında HDP var. BU masa milletimizin çokta itibar edeceği bir masa değil, gerekli cevabı da 2023'te alacaklardır.

"TEŞKİLATIMIZ CEFAKARDIR"

Bizim teşkilatımız, cefakar bir teşkilattır, fedakarlık ortaya koyan bir teşkilattır. Bizim teşkilatımız(dakiler) sabah 5-5,5'a kadar bayrak asar, sabah 6,5'ta fabrikasına işe gider.

Teşkilatlarımızın her kademesinde görev aldım. AK Parti Gençlik Kolları hiçbir zaman imtihanlardan sınıfta kalmadı, Cumhurbaşkanımızın kavgasından geri durmadı. Hiçbir zaman AK Parti Gençlik Kolları içinde beşinci kol faaliyeti yapamayan unsurlar negatif etiketleme ve karalama kampanyası sürdürüyorlar. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum en ufak bir mensubumuz bu bahsetmiş olduğumuz negatif panoramaya ait değildir. Bizim teşkilatımız, cefakar bir teşkilattır, fedakarlık ortaya koyan bir teşkilattır. Bizim teşkilatımız sabah 5-5,5'a kadar bayrak asar, sabah 6,5'ta fabrikasına işe gider. Bizim teşkilatımız lideri için sabahları miting hazırlığı yapar ardından okuluna gider. Son 20 yılda liderine, partisine ve mücadelesine büyük bir coşku seli içindedir.

CHP'li meclis üyesi Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Birşey yapmadılar.

Biz sıkıntılı arkadaşları kendi karar mekanizmalarimizla çözüyoruz.

Bizim iki yüz bin aktif yöneticimiz var. Bunların bir tanesi dahi hata yapamaz mı? Hiç duydunuz mu AK Parti Gençlik Kolları'ndan şu kişi şöyle bir olaya karıştı diye? Varsa da bizimle alakası yoktur. Bunun gibi durumlar bize intikal ettiğinde karar mekanizmamız içinde gereken tavrı gösteririz. CHP'de taciz, tecavüz, yolsuzluk,rüşvet ve türlü olaylar oldu. Kendileri içerisinde bu olayların muhattabının CHP'li yöneticiler olduğunu bile bile tek bir tasarrufunu duydunuz mu? İzmir'de CHP'li meclis üyesi Cumhurbaşkanımıza, partililerimize ağır hakaretler içeren tweetleri karşımıza çıktı. Biz hemen muhalefet ettik. İl teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle tepkimizi gösterdik. Çok ağır içerikler vardı doğru bulmadık. Siyaset topluma ve gençlere örnek olma işidir. Karşımızdakilerden o durumu kınamalarını bekledik. Birşey yapmadılar. O gün gazeteciler sabaha kadar beni aradı. Sizin de teşkilatlarınızda böyle içerikler paylaşan mensuplar var diye. Gönlümüz ferah bir şekilde gazetecilere cevabımız bir tane AK Parti Gençlik Kolları'ndan ana muhalefet liderine kötü bir kelamını bulursanız biz gerekeni yaparız, dedik. Sabaha kadar baktılar bulamadılar.