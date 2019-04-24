AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Osmanlı ricali Ermeni çetesi tarafından katledildi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Ermeni meselesine ilişkin, "1915 olaylarından sorumlu olduğu düşünülen o günün Osmanlı Devleti ricalinin neredeyse hepsi Ermeni çeteleri tarafından suikastle katledildi." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından İlahiyat Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarih ve Siyaset Arasında Din" konferansında konuşan Aktay, bu tür programları faydalı bulduğunu söyledi.

Aktay, İslam ve Türk tarihinde yaşananlar ve bunların dini boyutları hakkında katılımcılara örnekler verdi.

Siyaset kavramının hayattan kolayca uzaklaştırılacak bir hadise olmadığını belirten Aktay, "Dostsuz ve düşmansız da siyaset olmaz. Demokratik siyasette bunun adına rekabet diyoruz. İslamın, tarih boyunca ortaya koyduğu beden siyaseti, başka hiçbir medeniyetin ortaya koyduğu beden siyaseti değildir. İslam medeniyetinin bu konuda sayısız başarısı vardır. Bir tek İslam medeniyeti içinde gayrimüslimlere yer vardır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de de tavsiye edilmiştir." diye konuştu.

Yasin Aktay, tarih ve siyaset arasında din konusunda ve geçmişte yaşananların günümüze yansımaları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Birçok ülkenin, Ermeni meselesinin peşine düştüğünü dile getiren Aktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler sözde adalet inşa edecek ve kimin haklı kimin haksız olduğuna bugün karar verecek. 1950'li yıllardan itibaren bu konu gündeme gelmeye başladı. 1915 olaylarından sorumlu olduğu düşünülen o günün Osmanlı Devleti ricalinin neredeyse hepsi Ermeni çeteleri tarafından suikastle katledildi. Olayın 1915 yılından bugüne taşınması, birtakım ülkeler, sanki Türkiye'nin Ermenilerin haklarını yemiş gibi bir tavır sergiliyor. Bunlar çok duyarlı insanlarmış gibi izlenim veriyorlar. Bunu yapan ülkelerin başında Fransa, Amerika, Hollanda gibi ülkeler geliyor. Olay mahkemeye taşınıyor, o mahkemede onların istediği gibi karar veriyor, o mahkeme mahkeme midir? Mahkeme yetmiyor bir de parlamentolar karar veriyor. Amerika'da 1 oy farkıyla soykırım olduğuna karar verildi. 1 oy, tarihte soykırım olup olmadığına karar verdirebiliyor. Yahudi soykırımdan sonra dünyada her yerde soykırım oldu, hala da oluyor. Fransa Ruanda'da en az 900 bin insanın ölümüne yol açan süreci bizzat kendisi gözetti."