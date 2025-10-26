AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Önemli bir aşama geride kaldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiği açıklamasıyla ilgili, "Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklaması üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ala, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru kamuoyunun desteği ile kararlı adımlarla yürüdüklerini belirterek, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve Milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."

