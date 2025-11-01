İSTANBUL 20°C / 13°C
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan Sudan mesajı: Türkiye acilen harekete geçilmesinin altını çiziyor
Güncel

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan Sudan mesajı: Türkiye acilen harekete geçilmesinin altını çiziyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sudan'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye derin bir endişe duymaktadır. Sivillere yönelik saldırılar son bulmalı, insanlık dramı bir an önce durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 20:37
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan Sudan mesajı: Türkiye acilen harekete geçilmesinin altını çiziyor
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye, Sudan'da yaşananlar karşısında derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Türkiye, Sudan'da yaşananlar karşısında derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir. El Feşir'de sivillere yönelik sistematik şiddet ve insan hakları ihlalleri en güçlü şekilde lanetlenmeli, bölgede sivil katliamları derhal durdurulmalıdır. Çatışmalar nedeniyle sivillerin korunmasız kalması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Krizin çözümü; kapsayıcı ve barışçıl diyalog ile mümkündür. Bu süreçte Türkiye olarak Sudan halkının yanında olduğumuzu ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

