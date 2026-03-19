  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Ramazan boyunca sahadaydık, vatandaşla birebir temas kurduk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Ramazan boyunca sahadaydık, vatandaşla birebir temas kurduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmaların kapsamına ilişkin değerlendirmede bulundu. Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatın ülke genelinde yoğun bir saha programı yürüttüğünü ve vatandaşlarla birebir temas kurulduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
AK Parti, Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde ve gönül coğrafyasında yürüttüğü kapsamlı saha çalışmalarını "alnının akıyla" tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen bu dev organizasyonun bilançosunu paylaştı. Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, AK Parti'nin tüm kademeleriyle sahada olduğu ve milyonlarca vatandaşla birebir temas kurulduğu vurgulandı.

"SAAT GİBİ İŞLEYEN BİR KOORDİNASYON"

Faruk Acar, paylaşımında teşkilatın disiplinine dikkat çekerek, "Genel Merkezimizden en uzak mahalle temsilciliğimize kadar adeta saat gibi işleyen muazzam bir koordinasyon sergiledik" ifadelerini kullandı. Bakanlardan milletvekillerine, MYK üyelerinden yerel temsilcilere kadar herkesin bu süreçte devletin vakur simasını mütevazı sofralara taşıdığı belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNDE "YENİ EVİM, İLK İFTARIM"

Seferberliğin en anlamlı durağının deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Acar, yeni yuvalarına kavuşan afetzede vatandaşlarla kurulan gönül köprülerine değinerek, "Yeni evim, ilk iftarım anlayışıyla, kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu buluşmalar, omuz omuza yeniden ayağa kalkışımızın en güçlü sembolü oldu." ifadelerini kullandı.

94 RUHU VE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Sokaklarda hissedilen samimiyetin AK Parti'nin özündeki "94 Ruhu" ile örtüştüğünü belirten Acar, bu nostaljik ama diri ruhun Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birleştiğini ifade etti. Gençlik kollarının "İftara 5 Kala", Kadın kollarının ise "Merhamet Elçileri" çalışmalarıyla sahada dinamizmi koruduğunun altını çizdi.

GAZZE VE SURİYE UNUTULMADI

AK Parti'nin şefkat elinin sınırları aştığını vurgulayarak dış ilişkiler ve STK'lar aracılığıyla yürütülen yardımlara değinen Acar, Suriye'den Gazze'ye; Asya'dan Avrupa'ya kurulan gönül köprüleri kurulduğunu ifade etti.

"BİZ BU MİLLETİN KADERİYLE BİRİZ"

Acar, paylaşımını AK Parti'nin sahadaki gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti'nin asıl gücü sahadadır, milletle kurduğu gönül bağındadır. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. Ve biz, birlikte Türkiye'yiz."

