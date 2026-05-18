  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Sumud tepkisi: Bu alçakça bir çırpınış
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Sumud tepkisi: Bu alçakça bir çırpınış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar, işgalci İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine tepki göstererek, bunun 'işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışı' olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 14:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz müdahalesi, işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır. Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz."
  • Faruk Acar
  • İşgalci İsrail
  • Sumud Filosu müdahalesi

