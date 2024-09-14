İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, insanların acılarına aldırış etmeden cenazede konuşma gerçekleştirememesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde bir kez daha gördük.



Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile "ben niye konuşmadım" kavgasına... — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 14, 2024

Özel'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde bir kez daha gördük" dedi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile "ben niye konuşmadım" kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir. Sn. Özgür Özel belli ki "ne oldum delisi" edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir. Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır" dedi.