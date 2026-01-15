AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan CHP'ye sert tepki: Biz daha yeni başlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerin yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi. Acar, muhalefetin yıllardır şehirleri yönetemediğini belirterek, vatandaşların temel hizmetlerden mahrum bırakıldığını söyledi.

"Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz" diyen Acar, CHP'li belediyelerin gizli gündemlerle vakit kaybettiğini, halkın ise unutulduğunu belirtti. Kaybedilen zamanın, boşa harcanan kaynakların ve görmezden gelinen sorunların artık gizlenemez hale geldiğini vurguladı.

"SUSUZLUK, ÇÖP VE TRAFİK ÇİLESİ"

CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde vatandaşların yeniden susuzlukla karşı karşıya bırakıldığını dile getiren Acar, "İnsanları çöp dağları arasında yaşamaya, trafikte çile çekmeye mahkûm ettiniz. Şehirleri adeta 90'lı yıllara geri götürdünüz" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının sahada gerçekleri anlatmaya devam edeceğini kaydeden Acar, "Milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatacağız" dedi.

"GERÇEKLERİ SÖYLEDİKÇE RAHATSIZ OLUYORLAR"

Acar, CHP'nin eleştirilerden rahatsız olduğunu savunarak, "Biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz. Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz" sözleriyle mesaj verdi.

Açıklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti teşkilatlarını da tebrik eden Acar, CHP'li belediyelerin sunamadığı hizmetleri gözler önüne seren "Senin Hayatından Gidiyor" isimli çalışmanın arkasında olduklarını vurguladı.