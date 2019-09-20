19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,735
  • 6,3181
  • 276.381
  • 100418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den yeni parti açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisindeki istifalara ilişkin, 'Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, bir gazetecinin İstanbul'da yapılan bir ankete ilişkin sorusuna, "O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum." diye konuştu.

AK Parti'den istifa edenlerle ilgili değerlendirme bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır. Onlar çıkarken bu tür sözleri söyledikleri zaman, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir zaman anlamı olmaz. Zaten Allah'a hamd olsun biz, milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük. Milletin derdine derman olduk, öne çıktık. Yıllardır da yaptığımız hizmet ve mücadeleyi bütün milletimiz biliyor. Allah'a çok şükür belediyelerdeki başarımız ortada. Bu anlamda her seçimde bir ders almak lazım. Her seçimde milletin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden de biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıda, kendine yer bulamadığında bu tür söylemleri dile getirenlerin de bizim nezdimizde 'bir hükmü yok' diye düşünüyorum."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GÖRÜR"

Özhaseki, gazetecilerin yeni parti kurulması ve bakanlar kurulunun değişeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Kendileri bilir. Zaten ortada yüzlerce parti var. Bir tane de onlar kursunlar, çok da lazımsa. Bakanlar Kurulu değişikliğini de biz bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan illa da bir şeyler isteniyor diye bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa, onu da Sayın Cumhurbaşkanımız görür. İstişare heyetindeki arkadaşlarımız bunu görür. Ona göre tavır alınır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de etkinlikte bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 500 yıllık gelenek kapsamında vatandaşlara 40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen 75 bin kap aşure ikram edildi.

Programa, Özhaseki ve Zeybek'in yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Düğün konvoyunda terör estirmişlerdi... O magandalar hakkında karar

Düğün konvoyunda terör estirmişlerdi... O magandalar hakkında karar

Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Pendik'teki yangında terör bağlantısı! Kimliği tespit edildi

Pendik'teki yangında terör bağlantısı! Kimliği tespit edildi

Yargı Reformu'nda yeni gelişme! Taslak sunuldu

Yargı Reformu'nda yeni gelişme! Taslak sunuldu

'Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır'

'Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır'

Ukrayna'da 2 Türk kızını katletmişlerdi... İddianamedeki ayrıntı kan dondurdu

Ukrayna'da 2 Türk kızını katletmişlerdi... İddianamedeki ayrıntı kan dondurdu
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA