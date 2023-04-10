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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin vefat eden ağabeyi Muhsin Canikli Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin acı günü
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Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası Muhsin Canikli'nin cenazesi Büyük Cami'ye getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Muhsin Canikli'nin cenazesi Asri Mezarlık'a defnedildi.

Cenazeye, Canikli ailesinin yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, partililer ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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