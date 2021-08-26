AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Malatya'da ziyaretlerde bulundu

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:13

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özhaseki, Vali Aydın Baruş'u ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, ardından da Vali Baruş ve Belediye Başkanı Gürkan ile selden zarar gören Kastamonu ve Sinop'a gönderilen 3 tır insani yardımın uğurlanması törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, selden zarar gören Kastamonu ve Sinop'a Malatya'dan gönderilen insani yardımların uğurlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.