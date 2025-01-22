AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğiz

AA muhabirine açıklama yapan Sırakaya, bölgedeki temaslarının Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine destek ve bölgesel barışa katkı sağlama amacı taşıdığını ifade etti.

Sırakaya, ziyaretlerinin İdlib ve Halep'in ardından Hama, Humus ve Şam'da da devam edeceğini belirtti.

Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması için ve bu bütünlüğü tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadelenin devem edeceğini ifade eden Sırakaya, "PKK/YPG gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmeyecek, terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladık." dedi.

- "SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA DESTEK VERECEĞİZ"

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman ile gerçekleştirdiği görüşmede, savaşın bölgeye verdiği yıkımı değerlendirdiklerini ifade eden Sırakaya, 14 yıllık savaşın altyapıyı büyük ölçüde tahrip ettiğini söyledi. Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle uluslararası yardımların sağlanabilmesi ve altyapı çalışmaları, yapılan tahribatların düzeltilebilmesi noktasında Türkiye olarak ulusal anlamda katkımızı sunacağız. Arap ülkeleri ile birlikte uluslararası katkıları nasıl sunabileceğimiz noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız."

Sırakaya, yerel yönetimlerle yapılan görüşmelerde, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

-⁠ ⁠"ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI ÖNEMLİ"

İlerleyen süreçte özellikle ulusal anlamda bütün kesimleri kapsayacak bir anayasa sürecinin teşviki noktasında neler yapılabileceği ve AK Parti'nin bu sürece nasıl katkı sunacağı konusunda derinlemesine görüşebilme imkanının olacağını vurgulayan Sırakaya, yerel yönetimlerle yapılan görüşmelerde, etnik ve dini azınlıkların sürece dahil edilmesi gerektiğine dair görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Sırakaya, insani yardım alanındaki katkıları ve ticari anlamdaki ikili ilişkileri daha ileri noktaya taşıyarak Suriye'nin kalkınmasına desteği devam ettirme arzusu içerisinde olduklarını vurguladı.

- ⁠"TÜRKİYE VE SURİYE HALKI KARDEŞTİR"

İdlib Valisi Abdurrahman ise Sırakaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve dayanışma mesajlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Abdurrahman, "Türkiye'nin Suriye'yi yeniden imarı ve yaptırımların kalkması konusunda gösterdiği dayanışma ve verdiği desteği kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman, "Türkiye ve Suriye halkı kardeştir." değerlendirmesini yaptı.