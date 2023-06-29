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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Miletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Bafra ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da bayramlaşma programına katıldı
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Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 14 ile 28 Mayıs seçimleri sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Cumhurbaşkanımız", belediye başkanlarının da "Sayın cumhurbaşkanı yardımcılarımız" diyerek sahneye davet edildiklerini söyledi.

Bugün ise "Cumhurbaşkanımız" diyerek çağırdıkları Kılıçdaroğlu'nu parti başkanlığına bile layık görmediklerini dile getiren Yılmaz, "Diyorlar ki, 'O girdiği bütün seçimleri kaybetti'. Onlar şimdi birbirleriyle böyle uğraşıyor." ifadesini kullandı.

Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının eylül ayında olağanüstü kongrelerini yapacaklarını duyurduğunu belirten Yılmaz, "Yenilenme ihtiyacını seçimi kazanmış bir iktidar partisi duyuyor. 'Yenilenelim ve geleceğe daha hızlı ve yeni bir enerji ile koşalım' diyoruz. Muhalefet yenilmiş, darmaduman olmuş. Yenilik var mı, yok mu onu tartışıyorlar, 1391 belediyenin 808'i bizde. CHP'nin Türkiye genelinde 250 belediyesi var. Adamlar değişim gerekli mi gereksiz mi diyerek tartışılıyorlar. Yenilenelim, tazelenelim, yeni enerji ile daha fazla koşalım diyen bir siyasi anlayışın mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine de tepki gösterdi.

Bayramlaşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile partililer katıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz
  • samsun

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