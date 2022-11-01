AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, görevini Belgin Uygur'a devretti

AK Parti Genel Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Zengin, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile yaptığı görev değişiminden dolayı bir taraftan hüzünlü olduğunu diğer taraftan da başka bir göreve geçiş yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Zengin, "Ben daha evvel malumunuz 30 ay grup başkanvekilliği yapmıştım. 18 ay da burada onurla severek genel başkan yardımcılığı görevini ifa ettim. Şimdi tekrar grup başkanvekili olarak Meclis'e dönüyorum. Görevimi çok sevdiğim, değerli meslektaşım avukat Belgin Hanım'a devredeceğim. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Belgin Uygur da AK Parti'nin sıradan bir araya gelmiş kadrolardan oluşan bir parti olmadığını, milletin talep ve beklentilerinden doğan, milletine hizmet etme sevdasıyla bir araya gelen kadroların oluşturduğu bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi onurlu bir göreve layık görüldüğünden dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Biz, teslim aldığımız emanetin farkındayız. Bu emaneti, en iyi şekilde taşımak için AK dava içerisinde milletimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için, Türkiye Vizyon Belgemiz de geçtiğimiz cuma günü açıklandı, sorumluluğumuzun ve üzerimizdeki emanetin ehemmiyetinin farkındayız. Rabbimden öncelikle bizleri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimize mahcup etmemesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Zengin, yeni görevinde başarı dilediği Uygur'a çiçek ve hediye verdi. Uygur da bundan sonraki görevinde başarı dilediği Zengin'e çiçek sundu.