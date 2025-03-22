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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin. Bari onu burada kullanmayın. Mevzu bahis olan hırsızlık, yolsuzluk.' dedi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin
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Partisinin Uşak İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı"nda konuşan Zeybekci, AK Parti'nin "milletin hizmetkarı olunur" anlayışına sahip bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Zeybekci, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana birçok projeyi hayata geçirdiğini, "yapılamaz" denilen her şeyi yaptığını belirtti.

Hayata geçirilen projelerle herkesin övünmesi gerektiğini, sokağa çıkan her bir AK Partilinin gururla gezmesi gerektiğini söyleyen Zeybekci, "İktidara geldiğimiz günden bu yana başımızı öne eğecek, yüzümüzü kızartacak, milletin karşısında mahcup olacak hiçbir icraatımız, hiçbir suçumuz, günahımız, yanlışımız da olmamıştır." diye konuştu.

Partinin kurulduğu günden bu yana hizmet eden, katkı sunan herkese teşekkür eden Zeybekci, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına da değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sadece şunu söylüyorum, desin ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ya da CHP'nin genel merkezindeki tüm yönetim 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar doğru çıkarsa, tamamımız siyaseti bırakacağız. Hep birlikte siyasetten çekileceğiz, istifa edeceğiz.' desinler hadi. Biliyorlar hepsi gerçek. Çünkü hepsi onların içinden geldi. İhbarların hemen hemen tamamı onların içinden geldi. Birçoğu fesatlık, kıskançlık veyahut da bazıları da vicdanı sızladığı için. Yüzlerce milyarlık yolsuzluklardan bahsediliyor. Bunların kendi içlerindeki iktidar kavgaları bitmez. Bunların kongrelerdeki uçuşan sandalyeleri bitmez. Bunlar geçecek. Bu hafta sonu, en geç hafta başında iddia edilen o iddiaların hepsi kamuoyuna yansıyacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri de kararını verecek ve gereği de yapılacaktır. Bu milletin yetim hakkını alan, bu milletin kaynaklarını ve imkanlarını suistimal eden her kim varsa bunun hesabını verecektir."

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gürültüyü, bu patırtıyı çıkaranlar, Allah rızası için bir tane duydunuz mu 3 günden beri 'iddia edilenler yanlıştır, iddia edilenler yoktur, bunlar olmamıştır' diyebiliyorlar mı? Hayır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal Atatürk, bu aziz milletin bir askeriydi. Bu milletin, Türk milletinin bir komutanıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuydu. Mustafa Kemal'in askeriyiz deyince hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırmak mübah mı oluyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin. Bari onu burada kullanmayın. Mevzu bahis olan hırsızlık, yolsuzluk. Burada söyleyecek bir şeyiniz, ispatınız varsa, söylenenleri ispat edersin. Kahraman olursun. Yalanlarsın, belgesini ortaya koyarsın. Yok öyle bir şey."

AK Parti olarak millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Zeybekci, "Bu aziz millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gören bizler, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Üstte gök kubbe çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse bozamayacaktır, hiç kimse yıkamayacaktır. Allah'ın izniyle AK Parti olarak da biz, hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Programa, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer de katıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci
  • Nihat Zeybekci

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