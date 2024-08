AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Türkiye bunun bayraktarlığını yapıyor

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı 56. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insanlığın vicdanının, aklının, dünyanın gözlerinin önünde Filistin'in yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle, onun da duygularını götürmek üzere Katar'a gittiklerini ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze merasimine katıldıklarını hatırlatan Ala, "En yüksek düzeyde temsil, Türkiye'den vardı. Tabii İslam dünyasının bütün ülkelerinden de oraya gelmişlerdi ve çok ciddi bir katılımla onu son yolculuğuna uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Filistin'de gücün vicdansızların elinde zulme dönüştüğünü dile getiren Ala, cinayet şebekesinin katliamlarına devam ettiğini, dünyanın da bunu sadece seyrettiğini vurguladı.

Zalimlerle işbirliği yapan güç sahiplerinin zulme ortaklık ettiğini, onların da zalim olduğunu kaydeden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hatırlatmamız var; şimdi 2 bin 500 yılın davasını güdüyorlar. Peki 500 yıl önce İspanya'da yerle bir edilirken evleriniz, insanlarınız, oradaki Yahudiler katledilirken, sürgüne gönderilirken, kim bağrını açtı, kime sığındılar? Osmanlı'ya. Osmanlı zulme 'dur' dedi ve bağrını açtı, onları kabul etti. Ey İsrail, sığındıkları yerde çocukları öldürerek ancak 'katil devlet' olursun. Büyük devlet olmak istiyorsan Osmanlı'yı örnek al. İnsanlar zulme uğradıklarında sana sığınıyorlarsa sen büyük devletsin. Sığındıkları yerde insanları, bebekleri, ambulansları bombalayıp hastaları öldürüyorsan bırak o hülyaları, sen katil bir devletsin, sen devlet bile değilsin. Senin haddine mi Birleşmiş Milletlerde dünyanın gözünün içine baka baka yaptığın zulmün altını çizen ve onu dünyaya haykıran, mazlumların hakkını da dünyada savunan Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmek? Hadi oradan."

Efkan Ala, Türkiye'nin her zaman Filistin'deki kardeşleriyle bir ve beraber, yan yana olduğunu bildirdi.

Heniyye'nin Filistinlilere çağrısını anımsatan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten dayanamıyoruz ama elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. İnşallah bu zalimler, insanlık düşmanları, soykırımcılar durdurulacak ve kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye de bunun bayraktarlığını yapıyor, yapacak. Şimdi Heniyye'yi şehit ediyorlar. Heniyye'nin inançlarını şehit edebiliyor musun, yok edebiliyor musun? Heniyye ne istiyordu? Memleketine, insanına hizmet ve ülkesine bir devlet. Herkesin hakkı değil mi? Alçaklığın gideceği bir yer yok, vakur duruşun kazanacağı çok şey vardır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Biz mücadelede sabır istiyoruz, mücadelede ayaklarımız geri gitmesin, tereddüt etmeyelim diye. Allah'ın izniyle oradaki kardeşlerimiz de her durumda dirençleri dimdik, vakur duruşlarını hiçbir zaman bozmadılar."

- TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER



Kısa zaman önce Çin'e gittiğini söyleyen Ala, bu ülkede önemli gelişmelerin olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınından sonra dünyada ekonominin seyrinin değiştiğine dikkati çeken Ala, "Türkiye Yüzyılı bir büyük hedeftir ve o hedefe giderken yapılacak olanları yapacak olan da bu AK kadrodur. Bunu bilelim. Orada birtakım görüşmeler yaptık. Türkiye sürekli görüşmelerini yapıyor. Geldiler burada da yatırım yaptılar. Yatırımları, üretimi artıracağız." ifadesini kullandı.

Yerel seçimin sonuçlarını en ince ayrıntılarıyla masaya yatırdıklarını, didik ettiklerini anlatan Ala, "Millet bize bir mesaj vermişse onu olduğu gibi almak boynumuzun borcudur, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Biz millete hizmet için kurulmuş bir partiyiz, milletin değerleriyle uğraşmak, didişmek için değil. İstikamet üzere durduğumuzda aldığımız mesafeye Türkiye siyasi tarihi şahittir." değerlendirmesini yaptı.

Efkan Ala, salgından sonra dünyada ekonomik sıkıntılar yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Tabii vatandaşlar, burada sandığa gittiğinde de değerlendirmesini yapar. Her zaman onların yaptığı değerlendirme doğrudur ve onun mesajını alamayan varsa yanlışı o yapıyor. 2007-2008'de de dünyada önemli bir ekonomik kriz ve daralma olmuştu. Her yeri etkilemişti, eksi büyüme yaşanmıştı. 2009'da da yerel yönetim seçimlerinde yüzde 38 çıktı. AK Parti, 48-50, oralara alışmış. Referandumlarda 69,5 almışız. Sonra 58 aldık. Tabii 50'lere alışmışız, 38 alınca ciddi bir sarsılma oldu ama AK Parti asla gerilemez. Gerilir ama gerilemez. O gerilmesi de yay gibidir; daha ileriye ok atalım, daha ileriye hedeflere koşalım diye."

Daha çok tartışacaklarını, çalışacaklarını ve Türkiye'yi hedeflerine götüreceklerini vurgulayan Ala, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar birçok coğrafyanın güçlü Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ala, ekonomik sorunları gidermek için hazırlanan Orta Vadeli Program'ın uygulandığını ifade ederek, "Onu destekleyecek olan Türkiye Yüzyılı'nın gerektirdiği reformları ve düzenlemeleri de biz, bütün birimlere çalıştırtıyoruz, her biri çalışıyor. İnşallah önümüzdeki sene, 4 yıl seçimsiz dönem var ya onun ilk senesi, altın yıl olan reformlar ve yeni düzenlemeler yılı olarak önümüzde. Bizim tarafımızdan inşallah değerlendirilecek. Çünkü biz bu hedeflere ulaşmak zorundayız, ulaşacağız. Başka çaresi yok." görüşlerini aktardı.

