20 Şubat 2020 Perşembe10:15 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:59

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV özel yayınında soruları cevapladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Almanya'daki silahlı saldırı) Avrupa'da eğer ırkçı hareketler bu şekilde devam ederse hele hele bunun sonucu olarak böyle çok sayıda insanın öldüğü saldırılar devam ederse bir müddet sonra Avrupa'nın merkez siyaseti zehirlenir.

Mahkeme kararı gezi olaylarının masum olduğunu göstermez. HSK'nın soruşturma izni normal bir süreçtir.

(Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması) Yeni bir hukuki süreç başladı.

Süreci siyasallaştırarak propaganda yapıyorlar.

(Yeni darbe söylentileri) Hiç kimse aklının ucunda geçirmesin. Bu konuyu tartışmamız bile lüzumsuz, kumpanya peşindeler. Darbe söylentilerini bir kenara atıp, işimize bakmamız lazım. Siyasete ve TSK'ya mesaj verme dönemi geride kaldı.

(İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları) Son derece yanlış, talihsiz ve zamanlaması manidardır.

(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) Örgütle canı pahasına mücadele eden Erdoğan ve AK Parti. Örgüt olarak kabul edildikten sonra destek verenler ortada.

(CHP'nin İş Bankası hisseleri) Artık bir devlet kurumunun elinde olması lazım. Titiz bir çalışma sürdürülüyor, hukukçular çalışıyor.