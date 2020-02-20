İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0901
  • EURO
    6,5759
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119151
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mahkeme kararı Gezi olaylarının masum olduğunu göstermez
Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mahkeme kararı Gezi olaylarının masum olduğunu göstermez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV özel yayınında soruları cevapladı. Gezi Parkı davasında verilen kararları değerlendiren Kurtulmuş, 'Mahkeme kararı Gezi olaylarının masum olduğunu göstermez' dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe10:15 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:59

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV özel yayınında soruları cevapladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Almanya'daki silahlı saldırı) Avrupa'da eğer ırkçı hareketler bu şekilde devam ederse hele hele bunun sonucu olarak böyle çok sayıda insanın öldüğü saldırılar devam ederse bir müddet sonra Avrupa'nın merkez siyaseti zehirlenir.

Mahkeme kararı gezi olaylarının masum olduğunu göstermez. HSK'nın soruşturma izni normal bir süreçtir.

(Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması) Yeni bir hukuki süreç başladı. 

Süreci siyasallaştırarak propaganda yapıyorlar.

(Yeni darbe söylentileri)  Hiç kimse aklının ucunda geçirmesin. Bu konuyu tartışmamız bile lüzumsuz, kumpanya peşindeler. Darbe söylentilerini bir kenara atıp, işimize bakmamız lazım. Siyasete ve TSK'ya mesaj verme dönemi geride kaldı.

(İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları) Son derece yanlış, talihsiz ve zamanlaması manidardır.

(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) Örgütle canı pahasına mücadele eden Erdoğan ve AK Parti. Örgüt olarak kabul edildikten sonra destek verenler ortada.

(CHP'nin İş Bankası hisseleri) Artık bir devlet kurumunun elinde olması lazım. Titiz bir çalışma sürdürülüyor, hukukçular çalışıyor.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir
Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.