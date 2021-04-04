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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

Darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?' dedi.

04 Nisan 2021 Pazar 23:48 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 23:51
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104 emekli amiralin 'darbe' imalı bildirisine tepkiler artarak devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

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