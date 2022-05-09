AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gönüllü bir şekilde geri dönecekler

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldı.

Hakkaniyetli ve adil bir yeni dünya sisteminin kurulmasının sadece Müslümanlar değil, bütün insanlık için zorunlu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, hayatları boyunca yeni ve adil bir dünyanın kurulabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, salonda bulunan gençlerin yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu, yeni bir Birleşmiş Milletler yapılanmasının olduğunu, dünyada yeni bir siyasal ve ekonomik mimarinin oluştuğunu göreceğini ve buna öncülük edeceğini kaydetti.

Küresel ölçekte konuşulan sorunların hemen hemen tamamının sorunun kendisi değil sorunlar yumağının sonuçları olduğunu belirten Kurtulmuş, "Akademide, siyasette, her yerde ağzımızı açtığımızda küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği bir sebep değil, bir sonuçtur. Dünyada on yıllar boyunca süren, dünyanın bütün nimetlerini alabildiğince kendi emrine tahsis etmek için gayret gösteren, kapitalist paradigmanın, vahşi kapitalist paradigmanın ortaya koyduğu yanlış kalkınma modellerinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde terörün, gelir adaletsizliğinin, açlık ve gıda krizlerinin de birer sonuç olduğunu dile getiren Kurtulmuş, artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen krizleri ve bunlara bağlı olarak özellikle batı dünyasında gelişen İslam düşmanlığının da önemli sonuçlar olduğunu vurguladı.

- "YABANCI VE İSLAM DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLEYENLER ÖNCE KENDİLERİNİ SUÇLASINLAR"

Numan Kurtulmuş, Avrupa'da göçmen meselesinin önemli olduğuna ve tartışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da bugüne kadar göçmen meselesinin sebepleri üzerinde çok fazla tartışıldığını hiç duymadım. Açık söylüyorum, Afganistanlı göçmenlerden bahsediliyor değil mi? Afganistan'ın önce Ruslar, arkasından Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı bugün Afgan kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafına sadece yaşamak için göç etmek zorunda kalırlar mıydı? Geliniz Orta Doğu'ya, Orta Doğu'da terör örgütleri vasıtasıyla önce ABD'nin 2003'te işgaliyle başlayan o süreç olmasaydı, Irak ve Suriye hallaç pamuğu gibi dağıtılmasaydı, oradaki Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Müslümanlar, gayrimüslimler, Sünniler evlerini terk etmek zorunda kalmasaydı, Orta Doğu'da bir göçmen meselesinden bahsedilebilir miydi? Şimdi kendilerinin ürünü olan bu göçmen sorununun üzerinde sörf yapanlar, bunun üzerinde yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığını körükleyenler önce otursunlar, baksınlar. 'Bu Orta Doğu'daki örgütlere biz niye yıllar boyunca silah dağıttık? Bunlara niye lojistik destek verdik, niye bunlara siyasi ve istihbarı destek verdik.' diye kendilerini suçlasınlar."

Son günlerde Türkiye'de de göçmen meselesinde yanlış algı ve operasyonlar yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, kendilerinin başkaları gibi bu konuya yabancı düşmanlığı üzerinden bakamayacaklarını söyledi.

İnsanların sorunlarını, problemlerini nasıl çözeceklerini düşündüklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Küresel sorunların sonucu olan göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz. Türkiye'de sayıları abartılı bir şekilde ortaya koyulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine salimen dönebilmesi için bütün projeler yapılıyor. Bugün hükümet toplantısından sonra bunlarla ilgili muhtemelen ayrıntılar da ortaya çıkacaktır. Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye'ye inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz emin bir şekilde, gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir."

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Numan Kurtulmuş'un konuşması öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye ilişkin mesajı okundu.

Zirvenin gençler ve İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"İslam dünyasının farklı köşelerinden zirveye iştirak eden bütün genç kardeşlerime Türkiye'ye ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. İslam aleminin ve tüm insanlığın savaşlardan ekonomik krizlere, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar ciddi sorunlarla boğuştuğu bir dönemde gerçekleştirilen zirvenin gençlerimiz arasında dayanışmanın artmasına, kardeşlik duygularının gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. İslam dünyasının aydınlık yarınlarının teminatı olan geçlerimizi bir araya getiren bu anlamlı zirvenin icrasında görev alan, destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen siz liselerimizden, evlerinize döndüğünüzde ebeveynlerinize, arkadaşlarınıza, özellikle de ülkenizdeki genç kardeşlerime en kalbi selamlarımı iletmenizi rica ediyorum."

Zirveye Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Adaş da zirvede Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.