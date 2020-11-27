İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8282
  • EURO
    9,3361
  • ALTIN
    454.34
  • BIST100
    1344
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bunun altında kalmayacaktır
Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bunun altında kalmayacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İrini operasyonu hakkında, 'Türk gemisine yapılan baskın bir korsanlık. Haber verilmedi. Türkiye bunun altında kalmayacaktır.' dedi.

27 Kasım 2020 Cuma 14:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:03
ABONE OL

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

(AB’deki yaptırım talepleri) Türkiye kendisine rol çizilecek ülke değil. Emir verme, ödev verme tavrı yerine eşit çıkar ilişkisi olmalı 

Avrupa aslında kendi içinde Türkiye ilişkilerinden ziyade, iç işlerinde çözüme, ortak bir noktaya gitmek zorunda

Tüm muhataplarımızın artık şunu görmesi lazım, Türkiye kendisine çizilen rolü oynayacak bir ülke değildir

(İrini Operasyonu) Türk gemisine yapılan baskın bir korsanlık. Haber verilmedi. Türkiye bunun altında kalmayacaktır

Türkiye uluslararası sularda yasa dışı işler yapıyor imajını vermek istediler. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Böylece bu yapmış oldukları korsanlık ellerinde patlamış oldu

(ABD’de Biden dönemi) Taç giyen baş akıllanır. Daha akılcı adımlar atacağı kanaatindeyim. S-400'lerin Türkiye Amerika ilişkileri bakımından bir mazeret olarak kullanılmasının da hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim

(Erken seçim tartışması) Bunu tartışmak bile Türkiye için bir zaman kaybıdır

(Salgınla mücadele) Üretimi ve istihdamı korumak için bedenimizi taşın altına koyduk 

(Katar’ın Türkiye’deki yatırımları) Anlamak zor, Katar dünyada 40 ülkede yatırım yapıyor

Kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Borsa İstanbul’u Katar’a vermiyoruz. Kar payı alıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.