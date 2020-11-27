AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bunun altında kalmayacaktır

27 Kasım 2020 Cuma 14:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:03

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

(AB’deki yaptırım talepleri) Türkiye kendisine rol çizilecek ülke değil. Emir verme, ödev verme tavrı yerine eşit çıkar ilişkisi olmalı

Avrupa aslında kendi içinde Türkiye ilişkilerinden ziyade, iç işlerinde çözüme, ortak bir noktaya gitmek zorunda

Tüm muhataplarımızın artık şunu görmesi lazım, Türkiye kendisine çizilen rolü oynayacak bir ülke değildir

(İrini Operasyonu) Türk gemisine yapılan baskın bir korsanlık. Haber verilmedi. Türkiye bunun altında kalmayacaktır

Türkiye uluslararası sularda yasa dışı işler yapıyor imajını vermek istediler. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Böylece bu yapmış oldukları korsanlık ellerinde patlamış oldu

(ABD’de Biden dönemi) Taç giyen baş akıllanır. Daha akılcı adımlar atacağı kanaatindeyim. S-400'lerin Türkiye Amerika ilişkileri bakımından bir mazeret olarak kullanılmasının da hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim

(Erken seçim tartışması) Bunu tartışmak bile Türkiye için bir zaman kaybıdır

(Salgınla mücadele) Üretimi ve istihdamı korumak için bedenimizi taşın altına koyduk

(Katar’ın Türkiye’deki yatırımları) Anlamak zor, Katar dünyada 40 ülkede yatırım yapıyor

Kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Borsa İstanbul’u Katar’a vermiyoruz. Kar payı alıyor