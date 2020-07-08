AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:32

Numan Kurtulmuş: (Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin) İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

Numan Kurtulmuş: (Anket sonuçlarına göre Ak partinin oy kaybetmesi) Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. Ak parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. Ak partinin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

Numan Kurtulmuş: 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

Numan Kurtulmuş: Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak icin ortaya çıkıyor.

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