AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ''Muharrem ayı'' mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Muharrem ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kurtulmuş'un yayınladığı mesaj şöyle:

"Onurlu duruşuyla, asil ruhu, cesareti, fedakârlığı, zulme boyun eğmeyen itirazıyla Hz. Hüseyin'in sevdalısıyız.

Efendimiz'in (a.s.) güzelliği cennet reyhanlarına denk torunu Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbala'daki şehadetlerinin yıl dönümünde, kalbimiz Ehl-i Beytin yanında.

Tarihte bir çok önemli hadisenin yıl dönümü olan Aşura gününde meydana gelen Kerbela, kıyamete kadar devam edecek hak-batıl mücadelesinde, Hakk'ın yanında nasıl durulması gerektiğini gösteren büyük bir nasihat ve müslümanların ortak acısıdır.

Muharrem ayının 10. gününde başta Şah-ı Şehîd-i Kerbela Hz. Hüseyin (r.a.) olmak üzere ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehidlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Son günlerde özellikle Muharrem ayı içerisinde Cemevlerine ve Alevi yurttaşlarımıza karşı düzenlenen provokatif saldırılar hiç bir şekilde amacına ulaşmayacak, binlerce yıldır kardeşçe yaşayan aziz milletimizin arasına ekilmeye çalışılan nifak tohumları asla sonuç vermeyecektir."