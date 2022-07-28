AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım arıcı elbisesi giydi bal hasadı yaptı

Baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan Yıldırım, ilçenin Aslan Yusuf köyünde arıcılık yapan Cemil Ekinci'nin işletmesini ziyaret etti.

Yıldırım, burada arıcı elbisesi giydikten sonra kovanın kapağını Ekinci ile açıp bal çerçevesini çıkartarak hasat gerçekleştirdi.

Ekinci'nin işletmesinin ilk bal hasadını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Maşallah, balda hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok, tamamen Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florası ve çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabb'im emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin." dedi.