AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Özerklik şartı gibi mavraları ortaya getirene bu millet geçit vermez

Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte Rize'nin Çayeli ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, çok farklı bir seçim dönemi yaşandığını belirtti.

Seçimlere 27 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Bu seçimi diğerlerinden ayıran bir özellik var. 15 seçim geçirdik Cumhurbaşkanımız ile birlikte. Bu seçimlerde dikkat çeken bir şey var. Bu seçimleri Türkiye'den daha fazla dışarıdaki ülkeler takip ediyor, ilgileniyor." diye konuştu.

Yıldırım, "Acaba bu bizi çok sevdiklerinden mi? Yoksa seçimlerimizi merak ettiklerinden mi?" sorusunu yönelterek, "Arka planına baktığımız zaman bölge üzerinde hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı. Recep Tayyip Erdoğan, güçlü AK Parti iktidarı ve şimdi Cumhur İttifakı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılarında bulunan ittifaka bakıldığında çok tehlikeli gelişmeyi gözlemlediklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk defa dağın, terörün desteklediği ve bölücü terör örgütünü meşrulaştıran bir süreç yaşıyoruz. Bunu ben milletimin takdirine sunuyorum. Şartlar ne olursa olsun bu ülkeyi bölmeye, federasyonu, yerel yönetim özerklik şartı gibi mavraları ortaya getirene bu millet geçit vermez. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olup birlikte Türkiye olacağız. 100. yılında ülkemizin, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinden zerre kadar sapmadan yolumuza devam edeceğiz."

Millet İttifakı ortaklarının seçim olmadan paylaşma dönemine girdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sen onu alacaksın, ben bunu alacağım. Bürokraside bu görev bize.' Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor. Doksanlı, yetmişli yılları hatırlatıyor. Bu yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. Türkiye'nin istikrara, güvene, güçlü iktidara, güçlü liderliğe, tecrübeye ihtiyacı var. O da nerede var? O da Recep Tayyip Erdoğan'da, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda var. Onun için kararlılıkla milletimiz ile yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu bölgenin istikrarı, Anadolu topraklarının, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın istikrarıdır. Dolayısıyla bu bölgede oluşabilecek bir olumsuzluk her tarafı kuşatacak, saracaktır."

Suriye'deki iç savaşı hatırlatan Yıldırım, "Irak, Libya işgal edilmiş, iç savaş devam ediyor. Kuzeyimizde savaşlar var. Dimdik duran tek yer var Türkiye. Hedef Türkiye'dir. Dolayısıyla yeni yüzyılda Türkiye'ye, ülkemize sahip çıkmak hepimizin asli görevidir" ifadelerini kullandı.