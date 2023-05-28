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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Tuzla'da oyunu kullandı. Yıldırım, Türkiye'nin ihtiyacının güven, istikrar ve tecrübe olduğunu belirterek, 'İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla liderimizle Recep Tayyip Erdoğan'la beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 13:25 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
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Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu dolayısıyla oy kullanmak için Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na eşi Semiha Yıldırım ve 5 yaşındaki torunu Erhan Yıldırım ile geldi.

Oy kullanacağı 1055 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaşan Yıldırım, kimliğini ibraz ettikten sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandığa oyunu torunuyla birlikte atan Yıldırım, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü yapılan ilk seçimde, Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle Meclis'te çoğunluğu sağladıklarını ama cumhurbaşkanlığında 49,52 oy oranıyla biraz eksikleri kaldığını dile getirdi.

Bugün, salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanı Seçimi'nin tekrarlandığını anımsatan Yıldırım, "Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla liderimizle Recep Tayyip Erdoğan'la beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, açıklamasının ardından okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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