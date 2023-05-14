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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Ülkenin istikrara ihtiyacı var

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oy kullanmak için Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Ülkenin istikrara, güvene, huzura ihtiyacı var. 'Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir anlayışla yeni bir atılımla ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için daha güzel hizmeti yapmak nasip olur' diyor, bu vesileyle bütün milletimize bu seçimlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.' dedi.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 13:21 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Ülkenin istikrara ihtiyacı var
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Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oy kullanmak için Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, oy kullanacağı "1055" numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Yıldırım, kabine geçip oyunu kullandı.

Yıldırım, "Memleket, millet için hayırlı, uğurlu olsun." diyerek, zarfı eşiyle sandığa attı.

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına, bugünün aynı zamanda Anneler Günü olduğunu belirtti.

Annesi sağ olanlara, onların kıymetini bilmelerini tavsiye eden, annesi hayatta olmayanlara da başsağlığı dileyen Yıldırım, şehit annelerinin ellerinden öptüğünü ifade etti.

"ÇIKACAK SONUÇLARIN ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLACAĞINDAN EMİNİZ"

Yıldırım, bugünün aynı zamanda bir demokrasi bayramı olduğunu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gördüğüm kadarıyla oldukça yoğun bir ilgi var. Yarım saat oy kullanmak için, herkes gibi biz de bekledik. Vatandaşlık görevimizi Semiha Hanım ile yerine getirdik. Çıkacak sonuçların elbette ki ülkemize, milletimize hayırlı olacağından eminiz. Ülkenin istikrara, güvene, huzura ihtiyacı var. 'Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir anlayışla yeni bir atılımla ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için daha güzel hizmeti yapmak nasip olur' diyor, bu vesileyle bütün milletimize bu seçimlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin seçim yapmada oldukça tecrübe kazandığına dikkati çeken Yıldırım, "Gayet güzel, herkes oyunu kullanırken birbiriyle sohbet ediyor. Tabii ki farklı farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, inancımızdır. İnşallah her şey ülkemiz için çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

Yıldırım, açıklamasının ardından okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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