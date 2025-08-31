AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde ''Gazze İçin Perde Açılıyor'' programı düzenledi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında etkinliğe katılan gençlerin ilgi gösterdiği programda gösterilen belgeselde, Gazze halkının maruz kaldığı zulüm, yaşanan insani trajedi ve mücadelenin haklılığına vurgu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "On binlerce gencimiz, Gazze'ye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tek yürek oldu. AK Gençler olarak, her adımımızla, her sözümüzle, her eylemimizle Gazze'nin sesi olmaya, onların haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yalnızca bir belgesel gösteriminden ibaret olmadığını belirten İbiş, bunun aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin ortak vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtan güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını kaydetti.

Gençlerin, "Gazze İçin Perde Açılıyor" programıyla zulmün karşısında susmayacaklarını ortaya koyduğunu aktaran İbiş, hak ve adalet için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.