25 Eylül 2025 Perşembe
  • AK Parti Genel Sekreteri İnan: Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir
Güncel

AK Parti Genel Sekreteri İnan: Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Esenler'de esnaf ve gençlerle bir araya geldi. “Bu Türkiye AK Parti'nin özgür Türkiye'sidir, Recep Tayyip Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir” diyen İnan, CHP'nin Gazze üzerinden istismar yaptığını belirtti.

25 Eylül 2025 Perşembe 20:58
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir
ABONE OL

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Esenler'de Atışalanı ve Kemer Caddesi'ndeki esnaf ve dernekleri ziyaret eden İnan, beraberindeki teşkilat üyeleriyle esnafa işlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İnan, Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, bundan 10, 12 sene önce eski Türkiye'de insanların Kürt'üm, Alevi'yim, Arap'ım, dindarım diyemediğini, başörtüsüyle üniversiteye girenlerin akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını belirtti.

Bugün isteyenlerin başörtüsüyle üniversiteye gidip vali, akademisyen olabildiğini, dinini, ırkını, düşüncesini rahatlıkla ifade edebildiğini anlatan İnan, "Bu Türkiye AK Parti'nin özgür Türkiye'sidir, Recep Tayyip Erdoğan'ın özgür Türkiye'sidir." dedi.

İnan, Birleşmiş Milletlerde diğer dünya liderlerinin nesli tükenen balinalardan bahsederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'den beri mazlumları, Aylan bebekleri savunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'dan 4 gün önce ABD'ye uğurladıklarını kaydeden İnan, "Uçağa bindiği dakikadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel saldırmaya devam ediyor. Hani siz milletin partisiydiniz? Hani siz Kuvayımilliye'nin partisiydiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı yurt dışına çıktığında ana muhalefet partisine, özellikle Gazze konusunda istismar yapmak yakışır mı Allah aşkına? Ama bunların genetikleri böyle." diye konuştu.

"SİYASİ İSTİSMARCILARA DA ASLA MÜSAADE ETMEMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin terör belası yüzünden çok çektiğini kaydeden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun biz birçok meseleyi, Kürt sorununu çözdük. Bugün terör sorunuyla ilgili bir çözüm oldu. Ama bugün Türkiye'de kim, hangi siyasi çıkarı olursa olsun, günlük etkileşim almak uğruna, popülerlik almak uğruna böylesine pamuklara sarıp sarmalayacağımız bir süreci istismar ediyorsa bilsin ki çok ağır bir vebal altında kalır. Gelecek nesillerimiz, torunlarımız, birlik ve beraberliğimiz için bu tür siyasi istismarcılara da asla müsaade etmememiz lazım."

İnan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 2028'de yeni zaferlere hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Halk Buluşması ve Es Cafe'de "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katılan İnan, burada gençlerle sohbet edip sorularını cevapladı.

