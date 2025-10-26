İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Genel Sekreteri İnan: Hedefimiz nettir, terörsüz ve güçlü Türkiye
Güncel

AK Parti Genel Sekreteri İnan: Hedefimiz nettir, terörsüz ve güçlü Türkiye

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklamasının, milletin teröre karşı verdiği mücadelenin ve devletin kararlı duruşunun açık bir sonucu olduğunu belirtti. İnan, 'Hedefimiz nettir, Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye' ifadesinde bulundu.

AA26 Ekim 2025 Pazar 13:31 - Güncelleme:
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Hedefimiz nettir, terörsüz ve güçlü Türkiye
ABONE OL

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir." ifadesini kullandı.

İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı.

Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir, Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün."

PKK'nın çekilmesine ilişkin AK Parti'den ilk açıklama
  • AK Parti
  • Eyyüp Kadir İnan
  • Terörsüz Türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.