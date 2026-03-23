23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a anında cevap: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın “Yeşilay'ın vekili” sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz” dedi.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 17:17
AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Yeşilay'ın vekili" sözlerine tepki gösterdi. İnan, İzmir'de özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, yaşananların aileler üzerinde derin yaralar açtığını ifade etti. Kentte uyuşturucu kullanımının ve genç intiharlarının ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen İnan, bu durumun görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

"UYUŞTURUCU İÇİN ELVERİŞLİ BİR ZEMİN YARATIYORSUNUZ"

İnan, "Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz" dedi.

Açıklamasında Yeşilay'a da vurgu yapan İnan, gençleri bağımlılıklardan koruma mücadelesinde Yeşilay'ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti. İnan, "Biz Yeşilay için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimiz Yeşilay'sa, sonuna kadar Yeşilay" dedi.

İnan ayrıca, "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz" sözleriyle Tugay'a yönelik tepkisini dile getirdi.

