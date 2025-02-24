AK Parti Genel Sekreteri Şahin, görevini İnan'a devretti

Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listelerinin yenilendiğini, Merkez Yürütme Kurulu'nda da (MYK) değişikliklerin yapıldığını anımsattı.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Sekreterlik görevinde bir bayrak değişiminin yaşandığını dile getiren Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine 7 yıl önce tevdi edildiğini hatırlattı.

Bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalara değinerek, partinin Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı ve AK Parti Genel Sekreterliği ile üç dönem milletvekilliği görevini yaptığını anımsatan Şahin, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreterlik görevini devrettiği Eyyüp Kadir İnan'ın, AK Parti'nin genç ve parlayan değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Yeni oluşan parti yönetiminin çok güzel ve önemli işlere imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Partimizin, Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman emrine amade bir nefer olduğumu burada bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Genel Sekreterlik görevi partimiz açısından, siyaset açısından çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir görev. Bendenizden çok daha iyi bir şekilde yapacağına yürekten inandığım bir kardeşime bu görevi devrediyor olmak benim için de çok büyük bir bahtiyarlık. Her birinize teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum."

- "PARTİMİZ 2028'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEK, NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAKTIR"

AK Parti Genel Sekreterliği görevine getirilen Eyyüp Kadir İnan da AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin soğuk havaya rağmen çok sayıda katılımla gerçekleştiğine işaret etti. İnan, yeni seçilen MKYK üyelerini ve tüm parti kurullarını tebrik etti.

17 yaşında AK Parti Gençlik Kollarında siyaset hayatına başladığında Fatih Şahin'in AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olduğunu anımsatan İnan, "Makamlar gelip geçici, önemli olan davamızın neferi ve AK Parti üyeliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti:

"Görev süresince her daim bize rol model olan, her başımız sıkıştığında meşveretine başvurduğumuz bir isimden bu görevi devralmak emin olun ki büyük bir kıvanç ve gurur. Bizlere bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Gençlik Kollarımızın, Kadın Kollarımızın, mahalle teşkilatlarımızın ve AK Parti'nin bu kutlu yürüyüşüne bu zamana kadar destek vermiş büyüklerimizin hayır duasıyla, partimiz 2028'e çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek ve nice başarılara imza atacaktır."